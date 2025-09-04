Capa Jornal Amazônia
Carteira Nacional do Professor: veja como obter o documento para desconto em cinema, hoteis e shows

O documento, com validade em todo o território nacional, será entregue a partir de outubro

O Liberal
fonte

Veja como solicitar a Carteira Nacional do Professor para ter descontos em cinemas, shows e hotéis. (Divulgação / IA)

Os professores de todo o território brasileiro poderão emitir, a partir do mês de outubro, a Carteira Nacional de Docente no Brasil (CNDB). O documento, com validade em todo o país, dará descontos em eventos culturais, como cinema, teatro e shows.

O anúncio sobre a ‘Carteira Nacional do Professor’ foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana. “Com a aprovação da Carteira Nacional de Docente no Brasil, o Congresso Nacional reconhece a profissão mais importante da nação, que forma os médicos, advogados e todos os outros profissionais do nosso país”, destacou o ministro, em vídeo publicado nas suas redes sociais.

Vantagens

O novo documento, emitido pelo Ministério da Educação (MEC), dará aos professores descontos em vários eventos culturais. O ministro adiantou que cada profissional com a Carteira Nacional de Docente no Brasil terá acesso a um cartão de crédito vinculado à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, sem pagamento de anuidade.

“Vamos anunciar em outubro, que é o mês do professor, várias outras vantagens. Será a sanção da lei, a entrega das carteiras, para que a gente possa reconhecer a importância do papel do professor em um país, em uma nação”, disse o ministro.

Camilo Santana destacou que a carteira dará ao professor o direito de aproveitar o desconto de 15%, exclusivo a esses profissionais, nas tarifas de diárias de hotéis, a partir da parceria firmada entre a pasta e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional).

Como solicitar

A Carteira Nacional de Docente no Brasil é um documento de identificação destinado, exclusivamente, aos professores da educação pública e privada nas esferas federal, estadual e municipal.

Para a emissão da carteira, o professor deve preencher seu cadastro no site do Programa Mais Professores para o Brasil. Os interessados já podem usar a conta da plataforma Gov.br com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha cadastrados.

O site do programa avisa que as informações serão verificadas por meio das bases de dados do governo federal, como os registrados na Receita Federal do Brasil e do cadastro do Censo Escolar. Ao se cadastrar, o professor deverá indicar o tipo de vínculo de docência, além do município e da unidade da federação onde atua. O prazo de emissão da nova carteira dependerá da disponibilidade dessas informações.

Para a manutenção e a atualização da base de dados de profissionais da educação, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem repassar todas as informações dos docentes.

A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de valorização e qualificação do magistério da educação básica, bem como de incentivo à docência no país.

