Cartaz de divulgação da Paixão de Cristo gera polêmica no Piauí; entenda

A Prefeitura de Teresina, no Piauí, precisou apagar das redes sociais um post com a divulgação do espetáculo Paixão de Cristo, após inúmeras críticas. O motivo foi o cartaz que mostra figura de Jesus Cristo rodeada por quatro mulheres com roupas decotadas, publicado nas redes sociais da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. As informações são do G1 Piauí.

Após a polêmica, a Prefeitura de Teresina informou que apenas apoia o evento, realizado pelo Grupo de Teatro do bairro Monte Castelo. “Toda a parte audiovisual do evento foi produzida pelo grupo de teatro. A prefeitura reforça o seu compromisso com a arte e cultura da cidade”, diz em nota.

A peça teatral que conta o trajeto percorrido por Jesus Cristo carregando a cruz até o Calvário, acontece nesta quarta (13), quinta (14) e sexta-feira (15) no Espaço Cultural Professor Wall Ferraz, na capital piauiense.