Cartão Caixa Mulher: confira as vantagens exclusivas

A Caixa Econômica Federal desenvolveu, como parte da política de desenvolvimento da mulher, o cartão Caixa Mulher, uma medida que tem como objetivo o desenvolvimento e financiamento do público feminino. A medida contempla diversas ações, benefícios e vantagens que auxiliam no cotidiano do grupo.

VEJA MAIS

O cartão desenvolvido tem anuidade zero, além de serviços com taxas bem reduzidas. Além disso, oferece um aplicativo prático, onde as informações podem ser administradas sem a perda do controle financeiro. Descontos e benefícios também estão inclusos com marcas que são parceiras do formato.

Quais são as vantagens do cartão Caixa Mulher?

Anuidade zero;

Serviços exclusivos, como Seguro de Vida Mulher e Seguro Automotivo Mulher, crédito pessoal e a Previdência Mulher;

Aplicativo para dispositivos móveis com controle de gastos mensais, sem taxas;

Programas de pontos Caixa, que oferece vantagens e pontos para quem utilizar o cartão Caixa Mulher;

Limite de crédito inicial em R$800.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)