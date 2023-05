‘Carro’ que anda sobre a água está disponível para test-drive em SC

Sim, os carros são como as lanchas. É o que mostra uma embarcação com design de carro de luxo disponível para test-drive na Marina Itajaí, no Litoral Norte catarinense. Até amanhã (21), o carro poderá ser visto por moradores e visitantes.

O barco Seacar Vehigh atinge até 100 km/h sobre a água e foi desenvolvido pela empresa americana Seacar Company, que agora tem sede no Brasil. As informações são do G1.

De acordo com a empresa fabricante, o modelo também traz como diferencial a tecnologia de grafeno em sua produção, material altamente resistente, 100 vezes mais forte que o aço e flexível.

Quem quiser adquirir o “carro-barco”, vai precisar desembolsar no mínimo R$ 380 mil.