Carro cai em cima de casa e fica pendurado em telhado no sul de Minas Gerais

Um carro caiu sobre o telhado de uma casa no bairro Cascatinha, em Poços de Caldas (MG). O caso foi registrado na Rua Olavo Bilac, na madrugada desta segunda (21). O motorista estava com a CNH vencida e foi preso em flagrante por dirigir alcoolizado. Além dele, outras duas pessoas, que também apresentaram sinais de embriaguez, ficaram presas no veículo.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 00h10. Dentro do veículo estavam três homens com sintomas de embriaguez. Além da prisão do condutor, o proprietário do veículo também foi detido por entrega de direção.

Em depoimento, o motorista de 24 anos disse que estava em um bar, onde havia consumido bebida alcoólica. Ele relatou ter perdido o controle do veículo, que bateu contra o muro e caiu sobre a casa.

Um homem de 35 anos estava dentro da casa no momento da queda do automóvel, mas conseguiu sair ileso. Ainda segundo a PM, o morador relatou que estava no quarto descansando quando ouviu o barulho no telhado.