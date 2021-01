Carlinhos Maia diz ter recebido convite para ser imunizado na 1ª fase, em Alagoas

Em uma postagem nas redes sociais, o humorista Carlinhos Maia relatou ter negado o convite feito pelas autoridades do estado de Alagoas, para ser uma das primeiras pessoas da região a tomar a vacina.

No Twitter, o Youtuber explicou o motivo da sua decisão. "Me convidaram aqui no meu estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei", declarou o humorista.

Me convidaram aqui no meu estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei. Mas filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue.

— Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) January 18, 2021

Ele ainda disse que para dar exemplo aos seus seguidores, vai filmar a vacinação para que os incentive a fazerem o mesmo. "Filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue", declarou.

Usando as redes sociais, o Estado de Alagoas desmentiu a informação alegando que serão vacinados exclusivamente quem se encontra no grupo prioritário. Estão neste grupo os profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à COVID-19, indígenas e idosos residentes em abrigos.

“Não procedem informações de convites feitos a qualquer cidadão fora deste grupo.”