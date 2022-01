Capitólio: Barulho da cachoeira abafou gritos de alerta, diz sobrevivente sobre acidente

Michel Leite Neves, de 31 anos, é um dos sobreviventes da tragédia que matou ao menos 10 pessoas após um deslizamento de pedra no Lago de Furnas, em Capitólio (MG). Ele contou que percebeu que pequenas pedras caíram antes do desabamento do paredão, no sábado (8). O turista de Jaú (SP) relatou que não escutou pessoas pedindo para as lanchas se afastarem do paredão por conta do barulho da cachoeira. As informações são do G1 Bauru e Marília.

Neves estava em um passeio na embarcação com quatro familiares, sendo uma adolescente de 15 anos. Ele contou que chegou a perguntar ao condutor da lancha se ver pequenas pedras caindo era normal. O piloto respondeu que aquilo era recorrente. No entanto, pouco tempo depois, o turista afirmou que outra pedra maior se desprendeu. Foi quando o piloto da lancha tentou se afastar do local.

“Ele virou o barco porque disse que era melhor a gente sair dali. Mas nesse momento o paredão já estava caindo. A sorte é que o motorista teve essa percepção. A lancha dele era menor e muito rápida e por isso conseguimos escapar”, relembrou.

A lancha onde ele e a família estavam trombou em outra. Michel disse que eles tiveram ferimentos leves, por conta do impacto e dos estilhaços. A sogra, que teve uma fratura exposta no cotovelo, precisou passar por cirurgia. Ele afirma, ainda, que a família se recupera, mas a sogra ainda terá de passar por uma segunda cirurgia, em Jaú (SP).