Cantora gospel consegue medida protetiva contra ex-marido

A cantora Quesia Freitas, que foi agredida pelo marido, Bruno Feital, em um shopping no Rio de Janeiro, conseguiu medida protetiva. O agressor está foragido.

O irmão de Quesia, Juninho Black, disse que ela vinha sendo agredida havia mais de um ano.

"Resolvi trazer a público o caso agora depois de perdoar várias vezes. Ele a agrediu dessa vez em público e repercutiu através do Instagram @recreionosso e outros grupos. Família, não quero que minha irmã caia nas estatísticas de feminicídio. Tenho outros vídeos de agressões em local público e as autoridades ainda não colocaram esse animal na cadeia", desabafou.

Quesia afirma que começou a ser agredida um dia depois do casamento (Reprodução / Instagram)

"A gente só acredita quando acontece dentro da nossa família e infelizmente dessa vez está acontecendo com minha irmã. Autoridades responsáveis, aqui fica o apelo para que esse covarde pague pelo que vem fazendo com minha irmã e todo transtorno que está trazendo a minha família. Ele tem que estar atrás das grades. Peço ajuda a todos vocês amigos e artistas compartilhem o caso e a foto dele para chamar atenção da justiça", pediu.

Medida protetiva

Nesta terça, 24, o irmão de Quesia agradeceu pelo apoio e disse que tem três advogados cuidando do caso. Quesia conseguiu uma medida protetiva para tentar impedir o agora ex-marido de chegar perto dela. Bruno está foragido.

Quesia contou, em entrevista ao programa Balanço Geral, nesta terça, que as agressões começaram no dia seguinte ao casamento, um ano atrás. A artista descreveu o ex como uma pessoa muito ciumento e possessiva, que a proibia de sair sozinha.