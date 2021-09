Candidato raspa a cabeça por passar no vestibular, mas descobre que não foi aprovado

O candidato Gabriel Zimermann, de 20 anos, fez todo o ritual de quem passa no vestibular. Ficou feliz, raspou a cabeça, mas descobriu que ele era um dos 31 candidatos do processo seletivo da Universidade Federal do Paraná (UFPR) que tiveram o nome divulgado por um erro na contabilidade das notas do vestibular. Ele diz que vai à Justiça. O caso aconteceu na quarta-feira (1). As informações foram divulgadas pelo UOL.

Na tarde de quarta-feira, a lista foi divulgada. Muita festa entre os aprovados. Mas, 31 candidatos tiveram uma ressaca à noite, quando a UFPR anunciou que substituiu 31 nomes entre os aprovados de sete cursos.

Medicina foi o curso mais afetado, com 25 substituições. Gabriel, carequinha, comemorava com a família quando soube por um amigo do anúncio da UFPR.

"Estou frustrado e decepcionado, principalmente com o tratamento que foi dado a esses candidatos. Um amigo mandou a nota da UFPR. Já me desesperei pela possibilidade de meu nome não estar mais na lista. Quando abri, confirmei", relatou.

Outra dor foi contar aos pais. A frustração tomou conta da família, que mora em Curitiba.

"Quando abri a lista, fiquei confuso, não sabia o que pensar ou fazer. Abri várias vezes para ver se era aquilo mesmo e quando falei para os meus pais, pensaram que era uma brincadeira. É uma decepção muito grande ver o sonho escorrer pelos dedos", comentou.

Gabriel afirma que pretende se juntar aos demais candidatos prejudicados. "Pretendo lutar juridicamente até que algo seja feito e continuar estudando para os próximos vestibulares. A medicina sempre foi um sonho, ainda mais na UFPR que é da minha cidade. Faz muito tempo que estou estudando, desde 2018, com pouco descanso e todos os dias", afirma.

Resposta

A UFPR se pronunciou em nota dizendo que "a retificação foi necessária em virtude de uma falha ocorrida no processamento dos resultados, que fez com que deixassem de ser computados os ajustes nas notas de produção de texto decorrentes de recursos interpostos por candidatos e que, após a análise por parte da Banca Examinadora, foram deferidos".