Campanha da Fraternidade 2025: Igreja Católica inicia atividades em todo o Brasil nesta quarta (5)

A Igreja Católica inicia a Campanha da Fraternidade 2025 em todo o Brasil nesta Quarta-feira de Cinzas, 5 de março. Já na Arquidiocese de Belém, a abertura da Campanha da Fraternidade será realizada nos dias 8 e 9 de março, nas oito Regiões Episcopais, com Santa Missa nos Santuários presididas pelos bispos e vigários gerais. As celebrações vão reunir fiéis das paróquias, pastorais, movimentos e novas comunidades.

Neste ano, o tema é “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31). As atividades até o Domingo de Ramos, 13 de abril, onde encerra com a Coleta da Solidariedade.

A campanha convida a refletir sobre o cuidado com a Casa Comum e a responsabilidade da preservação do meio ambiente, promovendo um mundo mais justo e sustentável.

Motivada pelos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis; pelos 10 anos de publicação da Carta Encíclica Laudato Si’; pela publicação da Exortação Apostólica Laudate Deum; pelos 10 anos de criação da Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM) e pela realização da COP 30, em Belém-PA, sendo a primeira na Amazônia.

Abertura na Arquidiocese de Belém

No sábado (8), a abertura será na Região São Vicente de Paulo, com Santa Missa às 17h30, presidida pelo Monsenhor Agostinho Cruz, Vigário Geral da Arquidiocese de Belém, no Santuário Santa Rita de Cássia (Cidade Nova).

Na Região Menino Deus, será às 19h, no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa (Ananindeua), com missa presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Na Região Nossa Senhora do Ó, a missa será às 19h30, no Santuário Nossa Senhora do Ó (Mosqueiro), presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém

No domingo (9) pela manhã, às celebrações ocorrem nas regiões Coração Eucarístico de Jesus às 7h, com missa presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, no Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio (Satélite) e às 10h em Santa Maria Goretti, com missa presidida pelo Monsenhor Ronaldo Menezes, Vigário Geral da Arquidiocese de Belém, na Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré (Nazaré).

A programação continua à noite na Região São João Batista, com Santa Missa às 18h, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, no Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças (Icoaraci).

Na Região Sant’Ana, será às 19h com missa será presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, no Santuário São Judas Tadeu (Condor). Encerrando na Região Santa Cruz às 19h, com Santa Missa presidida Monsenhor Agostinho Cruz, Vigário Geral da Arquidiocese de Belém, no Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Pedreira).

Confira a programação:

Sábado (8):

17h30 – Região São Vicente de Paulo – Santuário Santa Rita de Cássia (Cidade Nova)

19h – Região Menino Deus – Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa (Ananindeua)

19h30 Região Nossa Senhora do Ó – Santuário Nossa Senhora do Ó (Mosqueiro)

Domingo (9):

7h -Região Coração Eucarístico de Jesus – Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio (Satélite)

10h- Região Santa Maria Goretti – Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré (Nazaré)

18h- Região São João Batista – Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças (Icoaraci)

19h -Região Sant’Ana – Santuário São Judas Tadeu (Condor)

19h -Região Santa Cruz – Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Pedreira)