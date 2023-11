Câmeras de segurança revelam presença de suspeito da morte de dentista em prédio; vídeo

O dentista Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos, foi encontrado amarrado e morto em seu apartamento, no sábado, 25, em Salvador, Bahia. Imagens de câmeras de segurança revelaram uma figura suspeita deixando o prédio, carregando uma mala pertencente à vítima e vestindo uma blusa do dentista. As autoridades já possuem as gravações que mostram o suspeito no elevador e atravessando o estacionamento com a mala, reconhecida por familiares de Lucas.

O veículo do dentista, levado pelo criminoso, foi localizado no Vale do Muriçoca, a três quilômetros do local do crime, no domingo, 26. O indivíduo em questão foi flagrado pelas câmeras dentro do elevador do prédio, sendo tratado pela polícia como o principal suspeito. Sua descida de dois andares pela escada após deixar o apartamento indica precaução, e ele utilizou o elevador ao atingir o 8º andar. As imagens indicam que deixou o prédio às 1h30 da madrugada de sexta-feira, 24, mantendo a cabeça coberta.

VEJA MAIS

Embora a identidade do suspeito permaneça desconhecida devido ao uso constante de capuz, a Polícia Civil considera que o crime está próximo de ser esclarecido. O mesmo indivíduo foi visto entrando no prédio com o dentista na tarde de quinta-feira, 23, conforme análise das imagens.

Novas gravações de câmeras internas e externas estão em processo de análise pela investigação. Mesmo sem revelar detalhes adicionais, a Polícia Civil está confiante na solução iminente do caso. O carro de Lucas passará por perícia no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O suspeito teria, além do veículo, roubado televisores, notebook, celular, dinheiro e roupas da vítima, de acordo com a investigação, sendo o celular rastreado.

Lucas não era visto desde quinta-feira (Acervo pessoal)

Corpo da vítima foi descoberto amarrado na cama

Um vizinho relatou ter ouvido pedidos de socorro vindo do apartamento na noite de quinta-feira, mas o segurança chamado à unidade não identificou nada anormal, exceto o som de um ventilador. Lucas não foi visto desde quinta-feira, e o corpo foi descoberto amarrado na cama de seu apartamento no edifício Celebration Garibaldi, bairro do Rio Vermelho. Amigos e familiares alertaram as autoridades após o dentista ficar incomunicável.

Lucas Maia de Oliveira, cirurgião-dentista, mantinha um consultório odontológico na Cidade Baixa, em Salvador, e estava realizando especialização em harmonização orofacial no Instituto Agenor Paiva de Pós-Graduação (Iappem), que emitiu uma nota de pesar e solidariedade à família do profissional.