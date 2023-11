Diplomata e escritor Alberto da Costa e Silva, Membro da ABL, morre aos 92 anos

Alberto Vasconcelos da Costa e Silva, renomado diplomata, historiador e poeta, faleceu nesta madrugada em sua residência aos 92 anos de idade. Eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2000, onde ocupava a cadeira número 9, presidiu a instituição no biênio 2002-2003. Segundo a ABL, a causa do óbito foi natural.

Com uma trajetória marcante como embaixador na Nigéria e no Benin no final dos anos 70 e início dos 80, Costa e Silva destacou-se como especialista em cultura e história da África. A ABL ressaltou em comunicado que sua contribuição foi crucial para o desenvolvimento dos estudos e ensino da história do continente africano.

Autor prolífico, Costa e Silva deixou um legado de mais de 40 obras, abrangendo poesia, ensaios, história, literatura infanto-juvenil, memórias, antologias, versões e adaptações. "A enxada e a lança" (1992) e "A manilha e o libambo" (2002), ambas abordando a temática africana, destacam-se como suas obras mais reconhecidas.

Além de suas realizações literárias, Costa e Silva também exerceu a função de embaixador em Lisboa (1986-90), Bogotá (1990-93) e Assunção (1993-95).