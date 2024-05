Caixa adia provas do concurso para candidatos inscritos no polo Rio Grande do Sul

A caixa informou nesta sexta-feira (10/05) o adiamento das provas do concurso público do banco para os candidatos vinculados ao polo Rio Grande do Sul, devido à situação de calamidade no estado. A nova data, para esses candidatos, ainda será definida. Para o restante do Brasil, as provas estão mantidas para o dia 26 de maio, disse a instituição.

Mais de 1,2 milhão de candidatos se inscreveram para participar do concurso da Caixa Econômica Federal, que preencherá 4 mil vagas de nível médio e 50 de nível superior.

Na semana passada, também pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o governo federal anunciou o adiamento do Concurso Nacional Unificado (CNU), o "Enem dos concursos", que estava marcado para o último domingo (5) em 228 cidades brasileiras.

Cerca de 2,1 milhões de pessoas estão inscritas para as provas do CNU, que também ainda não têm uma nova data definida.

(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)