Caiu a internet? Rompimento parcial de cabo submarino deixa parte do país sem internet

Um cabo de conexão de dados de internet rompeu parcialmente esta semana. Como impacto, parte dos estados das regiões nordeste e sudeste do Brasil viveram momentos tensão sem o serviço de conexão à rede. Os efeitos dos problemas já podem ser sentidos em diversos locais, como a lentidão da internet, falha de conexão e até interrupções do serviço.

Esses cabos são comuns para as empresas de tecnologias e oferecem conexões mais estáveis. A falha, mesmo que parcial, pode comprometer diversos atendimentos, incluindo a educação, saúde, transporte, financeiro — por transições, entre outros. No X, ex-Twitter, muitos internautas estão reclamando do serviço.

O que disse a empresa Ciron, responsável pelo cabo submarino?

Por meio de nota à imprensa, a Ciron afirmou que:

"Detectamos um incidente que afetou a integridade do cabo submarino que conecta as cidades do Rio de Janeiro e Fortaleza (Brasil). Assegurar a confiabilidade dos nossos serviços de rede e de comunicações é a nossa principal preocupação, e estamos dedicados a minimizar o impacto para os nossos clientes.

Nossa equipe técnica atuou prontamente para ativar as rotas de contingência e minimizar eventuais impactos nos serviços dos nossos clientes.

Os clientes potencialmente afetados foram avisados da situação. Estamos tomando todas as medidas necessárias para acelerar o reparo do cabo afetado. Ainda não temos uma previsão de recuperação. Forneceremos novas atualizações conforme mais informações estejam disponíveis."