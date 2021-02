Cães se refrescam e brincam em parque aquático só para pets

Um parque aquático, com uma piscina de 400 metros quadrados, só para cães e seus donos tem lotado neste verão, no Rio. Com as altas temperaturas, os pets podem tomar banho e brincar dentro da água, ou até nadar ‘cachorrinho’.

A piscina não tem degraus, só uma rampa, e os donos podem entrar na água também.

Calor

Com temperaturas que chegam a 40º praticamente todos os dias e sem grandes chuvas há um mês, a alta estação pode castigar os pets, que podem desmaiar ou até morrer com tanto calor.

A veterinária Rita Ericson Fernandes explica que, em dias quentes ou sob o sol, os cães podem sofrer de intermação, quando não conseguem perder calor.

“A temperatura corporal do cão vai aumentando e aumentando. Se ele não tiver a capacidade de arfar o suficiente ou se ele não tiver uma sombra, chega ao ponto de desmaiar”, alertou.

“Nessa hora, a gente precisa parar numa sombra, pegar uma água gelada e colocar na cabeça e nas partes do corpo que têm menos pelo”, orientou.

Rita destaca que, dependendo do caso, “é necessário sair correndo para uma emergência”. O calorão também pode deixar os cães indispostos e sem apetite.

O chão muito quente também pode machucar a pata do cãozinho, e por isso o passeio precisa ser na sombra e nos horários mais frescos. “A gente percebe os cães procurarem sempre um piso frio, né?”, disse Rita.

Piscininha

Quem não quiser sair de casa pode improvisar uma piscina para seu pet. “Numa varandinha ou um cantinho, bote uma bacia com água e pedrinhas de gelo, que pode ser feito até com copo plástico. O cachorro vai adorar”, ensina Marco Antonio Totó, administrador do parque.