Funcionário de pet shop dança com cachorrinho e vídeo viraliza

As câmeras de um pet shop, flagraram o funcionário Yan Kardec dançando com um cão da raça golden retriever enquanto o secava após o banho, em Fortaleza (CE).

O vídeo viralizou nas redes sociais, somando mais de 262 mil visualizações apenas no perfil de Yan no Instagram.

“Eu quero dizer gratidão! Nosso carinho e alegria da @petegroomer Se espalhando pelo o Brasil a fora... triste ver notícias de abandono, e ver nossos pet maltratados, esse vídeo enche qualquer um de alegria. Obrigado!!”, disse o funcionário que encantou a Web com seu jeito com os animais do pet shop.

“Cuidar de pets nunca será um trabalho, mas um tempo dedicado ao amor!”, escreveu na conta oficial do pet shop. E continuou: “Um amor que rompe toda dificuldade que os animais enfrentam e saber que em meio ao caos que vivemos, o amor pelos pets ainda está de pé, nos deixa infinitamente feliz. Todos nós da equipe Pet&Groomer amamos o que fazemos! Obrigada todas mensagens de AMOR”

“É por isso que demora tanto o banho dos bichinhos… Eles ficam dando amor…”, comentou uma usuária. “Trabalhe com alegria e assim você será recompensado. Tenha certeza disso”, resumiu outro usuário.

Após a repercussão do vídeo, Yan ganhou muitos seguidores e o pet shop onde ele trabalha, mais clientes: “Temos bastantes clientes, mas com certeza aumentou!”