Cadela é resgatada após cair em bueiro de 6 metros de profundidade

Uma cadela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, nesta segunda-feira (16), após cair em um bueiro de seis metros de profundidade em Brasília (DF).

A administradora de empresas Bruna da Silva Moreira Viana, 34 anos, tutora do animal, conta que o buraco fica na esquina da rua onde ela mora. As duas passeavam pelo local, próximo ao bueiro, quando a buldogue-frânces Lola caiu. Bruna acionou rapidamente os bombeiros para o resgate.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o marido de Bruna, que usou uma escada para descer no buraco, com a cachorra nos braços. Eles auxiliaram a saída dos dois.

A administradora de empresas informou que, todos os dias, caminha com a cachorrinha no local. “O que eu tenho notado é que essa situação já faz parte da rotina da região. Todos os bueiros aqui estão na mesma condição. Os moradores criam alternativas, com obstáculos, para tentar amenizar a situação. Não é eficiente nem o suficiente”, reclamou.

“Isso é um risco para idosos e também para crianças. Também podem ocorrer acidentes com carros e motocicletas. Gostaria que tomassem as providências devidas. A cidade é toda habitada. Já passou da hora de revolver isso”, pediu a moradora.