Cachorro é enterrado vivo por incomodar idosa com latidos; vídeo

Uma idosa foi presa após confessar, na terça-feira (07), que enterrou um cachorro vivo, no quintal de casa. O motivo seria o latido do animal. A mulher, de 82 anos, conseguiu cavar um buraco e deixar o pet por lá. O caso aconteceu em em Planura (MG).

Pelas imagens, é possível ver o momento em que a dona do animal, de 33 anos, retira a terra e o animal consegue fugir. Ela acordou e foi abordada, pela idosa, sobre o barulho do cachorro. Na área externa notou um espaço com terra fofa e começou a cavar com uma enxada.

Assista ao vídeo do momento em que o animal é resgatado:

VEJA MAIS