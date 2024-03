Cabeleireiro é acusado de furtar cabelo que seria usado em aplique de paciente com câncer

No Ceará, uma colombiana de naturalidade brasileira, que enfrenta um câncer, decidiu denunciar um cabeleireiro por furtar cerca de 825 gramas de cabelo que seria usado em um aplique para a paciente. O cabelo foi doação de amigos do Brasil e da Colômbia.

A fisioterapeuta Kate Reyes, que reside em fortaleza, foi às redes sociais expor o caso e a identidade do suspeito, Leonardo Cavalcante Moreira, que é dono de um salão de beleza e que havia prometido fazer a aplicação nela com o cabelo doado. No entanto, a paciente afirma que Leonardo recebeu o cabelo e desapareceu.

Após o sumiço de Leonardo, Kate procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência contra o cabeleireiro. Desde então, ela tenta contatar o suspeito, mas não conseguiu porque foi bloqueada pelo cabeleireiro nas redes sociais.

“Da última vez que eu soube, ele nem tem mais o cabelo que seria usado na minha aplicação”. A polícia investiga o caso.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web de O Liberal, Rayanne Bulhões