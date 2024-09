Buraco em rua de Bragança, no Pará, vira fake news nas eleições do Rio de Janeiro; entenda

Em um novo material de campanha, o candidato a prefeito do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem (PL), gerou controvérsia ao usar uma foto de um buraco em uma rua de Bragança, no Pará, para criticar a gestão do atual prefeito Eduardo Paes (PSD). A montagem, divulgada em um vídeo nas redes sociais de Ramagem, é parte da estratégia de marketing eleitoral que visa mostrar problemas como lixo, enchentes e buracos na cidade do Rio.

No vídeo, que foi inicialmente publicado no Instagram, uma das imagens destacadas mostra uma placa de rua com a advertência "cuidado, buraco novo". No entanto, a foto em questão não foi tirada no Rio de Janeiro, mas sim em Bragança, no nordeste do Pará.

A imagem, inclusive, foi originalmente publicada em julho de 2021, no site da Fundação Educadora de Comunicação. A foto do buraco foi incluída em uma matéria sobre um vazamento de água que causou uma erosão na rua Duque de Caxias, no bairro do Alegre, em Bragança.

O erro na campanha de Ramagem foi rapidamente identificado e exposto pelo blog da Lu Lacerda e confirmado pelo jornal O Globo. Na publicação, o candidato diz que Paes tenta vender uma imagem "maquiada" do Rio, enquanto a "realidade nas ruas é outra".

Foto do buraco foi registrada na rua Duque de Caxias, no bairro do Alegre, em Bragança. (Reprodução/Fundação Educadora de Comunicação)

Resposta de Eduardo Paes

A utilização da imagem pela campanha de Ramagem foi criticada pelo seu principal rival nas eleições, Eduardo Paes. Em resposta, o atual prefeito comentou em um post no Instagram: "Pelo visto, o candidato do governador, além de não conhecer a diferença entre as atribuições municipais e estaduais, também não conhece a própria cidade."

Diante da repercussão, Ramagem apagou o vídeo do Instagram, mas ele permanece disponível no perfil do candidato no TikTok.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)