Briga termina com um preso e outro esfaqueado

Um homem de 25 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (13), por lesão com arma branca, após uma briga. Os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam a denúncia de uma briga com esfaqueamento em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

No local, a equipe constatou o fato e identificou uma vítima. Ela foi levada para o hospital, onde permaneceu internada para exames e investigação mais profunda das lesões causadas pela arma branca.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia, os policiais verificaram que ele já tinha passagem pela polícia.