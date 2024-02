Briga entre vizinhos por causa de lixo resulta em morte de um dos envolvidos

Um homem foi preso por suspeita de matar o vizinho com um golpe de faca durante uma confusão entre eles motivada por descarte irregular de lixo, na última terça-feira (30), em um prédio residencial localizado na capital goiana.

Segundo testemunhos, a avó da vítima, que tem Alzheimer, teria jogado lixo em direção à janela do apartamento do suspeito, o que gerou uma discussão e evoluiu para agressões físicas.

Já de acordo com a corporação que atendeu a ocorrência, o suspeito, morador do sexto andar do prédio, reclamou para a vítima sobre o comportamento da idosa. na ocasião, a vítima arrombou a porta do apartamento do suspeito e passou a agredir a mãe dele. O suspeito, então, pegou uma faca e desferiu um golpe contra o abdômen do vizinho.

O próprio suspeito foi quem acionou a Polícia Militar. A vítima chegou a ser socorrida, recebeu atendimento médico, mas não resistiu ao ferimento e morreu no local. O suspeito foi levado à Central Geral de Flagrantes.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com