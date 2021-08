Brasiliense vence Miss Brasil Mundo e a primeira candidata trans recebe homenagem do concurso

A brasiliense Caroline Teixeira, de 23 anos, venceu o concurso Miss Brasil Mundo 2021, na noite da última quinta-feira (19). Na próxima fase, ela irá disputar a 70ª edição do Miss Mundo, em 16 de dezembro deste ano, em Porto Rico. As informações são do portal GZH.

“Estou muito feliz com o título e vou dar meu melhor para abraçar as causas sociais do concurso e impactar vidas”, disse durante o discurso.

A famosa coroa foi repassada à advogada pela mineira Elis Miele, que conseguiu nos últimos dois anos prolongar o reinado de vencedora da competição. O segundo lugar foi garantido pela Miss Rio Grande do Sul, Alina Furtado, e o terceiro, correspondeu a Miss Espírito Santo, Gabriela Botelho

Diversidade

Neste ano, o concurso foi marcado pela pluralidade entre as candidatas. A goiana Rayka Vieira, foi a primeira participante trans em um concurso de Miss Brasil. Ela foi homenageada no palco por sua representatividade, levando para casa a faixa de Miss Personalidade.

Já a Miss Rio de Janeiro, Janaina Ribeiro, marcou presença por ser a primeira deficiente auditiva a disputar o título. A carioca chegou ao top 12 da competição.