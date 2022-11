Brasileiro tatua ‘Elon Musk’ no rosto para tentar ir a Marte e chama atenção na web; veja

Um brasileiro chamado Rodrigo América, de 43 anos, quer chamar atenção de Elon Musk para conseguir viajar para Marte. Na busca pela atenção do dono do Twitter, o mineiro, que mora em Venda Nova, Belo Horizonte, tomou uma atitude inusitada: tatuou o nome de Elon Musk no rosto. Entenda.

Rodrigo decidiu tatuar na testa o nome de Elon Musk para que o empresário lhe conceda uma vaga na missão de povoar o planeta Marte. Musk, que é um entusiasta da colonização do planeta vizinho, possui um projeto para enviar pessoas para o Marte dentro das próximas três décadas. O brasileiro, que quer sair da Terra, acredita na vida em outros planetas.

VEJA MAIS

“Meu primeiro avistamento (contato com alienígenas) foi de 4 graus, em 2016, quando eu trabalhava em uma penitenciária. Eu ouvi e vi na minha frente os ETs falando pra eu buscar conhecimento”, conta o influenciador. Rodrigo já era famoso na web por participar da ‘Mansão Maromba’, a convite de Torugo, em São Paulo.

Segundo ele, em 2020 aconteceu outro “avistamento”, mas dessa vez foram apenas luzes no céu. Rodrigo diz que existem filmagens desse dia e que irá mostrá-las quando for a hotra certa. Confira a imagem da tatuagem:

Viagem para Marte

Após os supostos contatos com os aliens, Rodrigo decidiu ser um dos voluntários do projeto de colonização de Marte, feito por Elon Musk. Isso também foi o que lhe fez tatuar, no dia 28 de outubro, o nome do bilionário na testa. O brasileiro quer ter a oportunidade de se encontrar com Musk para pedir a oportunidade de ir na missão interplanetária.

“Eu tenho certeza que vou ser o primeiro brasileiro a me voluntariar para ir à Marte. Quero ser o primeiro. Sei que é uma viagem sem volta. Mas eu já tenho 43 anos, minha filha já é criada, já vivi o que tinha para viver aqui na Terra”, afirma Rodrigo.

Vários jornais internacionais já procuraram o mineiro depois que a notícia da tatuagem inusitada viralizou nas redes sociais. Ele também está bombando no Twiter e os internautas querem o ajudar a encontrar com Elon Musk. É essa a visibilidade que ele esperava. “Tô achando que vou conseguir”, comentou.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)