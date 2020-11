Brasileiro leva prêmio de R$ 130 mil por achar falha no Instagram

“Mamãe, ganhei 25 mil dólares”. Imagina o susto da mãe, que estava dormindo quando recebeu a notícia do adolescente de 15 anos Andres Alonnso Bie Perez. O valor, correspondente a R$ 130 mil, foi o que o Facebook pagou pela ajuda do brasileiro de Belo Horizonte (MG) para corrigir uma falha no Instagram. A falha permitiria roubo de perfis por meio de links.

"Eu fiquei em choque e fui acordar minha mãe. Eu esperava receber o pagamento mínimo por este tipo de descoberta, uns 500 dólares", disse Andres.

Claro que a mãe, Helenice Luzia Peres, achou, naquele momento, entre o sono e a vigília, que o filho estava brincando.

“Fiquei surpresa, ele estava ansioso para ver se ia conseguir os 500 dólares, e quando ele me disse o valor do prêmio, achei que ele estava fazendo algum tipo de brincadeira. Estou muito feliz por ele".

Helenice contou que desde cedo o filho se interessou pelo mundo da informática. "Ele sempre demonstrou interesse nessa área. Aos 9 anos me pediu, mas não deixei. Preferi esperar até os 11, quando ele começou os cursos. E olha no que deu", comemora.

Com as taxas de transferência bancária, no final das contas, o adolescente recebeu R$ 126 mil reais. E a primeira coisa que ele quis comprar foi um computador.

"Comprei um computador melhor. O resto eu pretendo guardar e investir em algum projeto”, contou.

A descoberta

Andres achou a falha quando tentava criar um aplicativo de filtros de fotos do Instagram que só estão disponíveis no computador. No processo de compreensão de como funcionava o app em desktop, ele percebeu que os links podiam ser manipulados para incluir qualquer código na página do Instagram.

"Eu já estava com a intenção de achar algum erro; foi quando eu estava fazendo um aplicativo que precisa se integrar com os filtros do Instagram e precisava saber como ele criava os links dos filtros. Para isso eu tive que estudar o aplicativo e vi que tinha a possibilidade de ser uma falha. Eu testei e deu certo", explicou.

Em agosto, Adres enviou ao Facebook um email relatando a falha, e a empresa respondeu dois dias depois dizendo que as informações do jovem ajudaram a empresa a reparar a falha.