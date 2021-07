Brasileira que mora na Alemanha relata terror com enchentes: 'Afogados no porão da própria casa'

Fortes enchentes transformaram ruas em rios com correntezas violentas, que varreram carros, arrancaram árvores, deixaram 80 mortos e mil desaparecidos, nessa quinta-feira (15), em Solingen, cidade alemã. Em entrevista ao G1, a enfermeira cearense Emanoella Martins-Fuhrmann, de 26 anos, que mora na cidade, falou sobre os estragos das fortes chuvas.

"Minha cidade foi bastante atingida pelas enchentes, alguns bairros tiveram que evacuar as pessoas e muitos que não tinham para onde ir tiveram que ficar em hotéis que eles não precisaram pagar. O rio Wupper, que corta algumas partes da cidade, subiu, isso tudo começou ontem (14), já sabíamos que iria chover, mas nada foi dito que seria nessa proporção. Muitos morreram afogados no porão da própria casa", afirmou a cearense que já mora há seis anos no país.

De acordo com Emanoella, em alguns bairros só foi possível fazer a evacuação das pessoas por meio de helicóptero. O hospital onde ela trabalha teve que abrigar pacientes de outras unidades porque houve queda de energia.

"Quando saí para trabalhar não estava chovendo, mas horas depois começou a enxurrada. Não tinha ônibus nem trem, pois as linhas férreas ficaram inundadas. Tive que voltar de transporte por aplicativo, que precisou ir por um caminho muito mais longo para poder chegar na minha casa", disse.