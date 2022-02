Brasileira que alega ter sido expulsa do Vaticano por causa de roupa diz que é vitima de ataques

Uma brasileira que relatou nas redes sociais ter sido "convidada a se retirar" do Vaticano por causa da roupa que usava afirma que está sendo vítima de uma "cruzada moralista" e vem recebendo ataques e mensagens grosseiras. "Estão me xingando em português, inglês, espanhol, italiano... As mensagens mais pesadas, eu apaguei. Eram vergonhosas", contou Julia Vieira. As informações são do Jornal Extra.

Empresária e influencer de viagem, Julia Vieira, que se identifica na redes como Juju e tem quase 30 mil seguidores no Instagram, contou que quando visitava o local, um senhor que trabalha no Vaticano se aproximou e disse que ela não estava vestida de maneira adequada."Então ele me convidou a me retirar, em outras palavras, entendeu? Ele me chutou do Vaticano", declarou. "Eu vi um movimento meio estranho assim pro meu lado", relata.