Brasileira morre nos Estados Unidos após dois acidentes em sequência

Eduarda Romano da Silva, uma jovem brasileira de 21 anos, morreu na manhã desta terça-feira (18) em um acidente no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Segundo relato do tio de Eduarda, Salmo Vieira, a jovem estava a caminho da academia quando o pneu do carro furou e ela parou para trocar. Enquanto fazia a troca, outro veículo a atingiu. Neste primeiro acidente, ninguém ficou ferido.

Porém, quando Eduarda e o motorista envolvido no primeiro acidente estavam parados do lado de fora dos carros, os dois foram atropelados por outro veículo que também bateu nos carros. Infelizmente, Eduarda e o motorista morreram no local, enquanto outros três carros também se envolveram no acidente.

Eduarda nasceu em Itaguari, a 104 km de Goiânia, mas vivia nos Estados Unidos com a mãe para estudar. Salmo Vieira relatou que a irmã dele está muito abalada e que a família está estudando a melhor forma de fazer o traslado do corpo para realizar o velório de Eduarda em Itaguari.

O Itamaraty emitiu uma nota se colocando à disposição para prestar assistência consular aos familiares da jovem. Além disso, a família criou uma vaquinha online com uma meta de arrecadação de 30 mil dólares para trazer o corpo de Eduarda de volta ao Brasil. Até a tarde desta terça-feira (18), a família já havia arrecadado mais de 13 mil dólares. Na página da vaquinha, a família pede por apoio financeiro e orações para a jovem e sua família.