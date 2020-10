Brasil tem 513 novas mortes por Covid-19 e total se aproxima de 159 mil

O Brasil registrou nesta quinta-feira 513 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 158.969, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Também foram notificados 26.106 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.494.376.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Apesar disso, nas últimas semanas a pandemia tem desacelerado no Brasil em relação ao pico atingido no final de julho, quando chegaram a ser computados mais de 50 mil casos novos e mais de 1 mil óbitos a cada dia.

"Quando analisamos os dados do país como um todo é possível observar essa tendência de redução dos números de casos e óbitos na maior parte do Brasil. Os números vêm caindo a cada semana", disse o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, São Paulo chegou às marcas de 1.108.860 casos e 39.119 mortes.

O segundo Estado com maior número de óbitos causados pela Covid-19, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, é o Rio de Janeiro, que registrou até este momento 20.462 mortes, com 308.017 casos.

Na contagem de infecções confirmadas, porém, o Rio fica abaixo de Minas Gerais e da Bahia -- Minas soma 355.226 casos e 8.916 mortes, enquanto o Estado nordestino registrou 351.277 infecções e 7.571 óbitos.

Além desses, Ceará, Santa Catarina, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Paraná já notificaram mais de 200 mil casos de Covid-19.

O Brasil possui 4.954.159 pessoas recuperadas da doença e 381.248 pacientes em acompanhamento, segundo o ministério.