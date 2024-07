Brasil suspende parte das exportações de frango após caso da doença de Newcastle, diz ABPA

O Ministério da Agricultura suspendeu voluntariamente as exportações de frango para alguns países depois que um caso da doença de Newcastle foi detectado no Rio Grande do Sul, disse a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) nesta sexta-feira (19/7).

O departamento de fiscalização do Ministério enviou carta a frigoríficos informando sobre a medida, informou o jornal Estadão.

Mais cedo na sexta-feira, o Ministério declarou emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul, por 90 dias, devido à detecção da doença.

As autoridades estão tentando conter um surto depois de cerca de 7.000 aves terem morrido em uma pequena propriedade onde a doença foi detectada, o que representa metade do rebanho.

Entre uma amostra de 12 aves do rebanho, os investigadores encontraram pelo menos um caso positivo para Newcastle, doença viral que afeta aves, no Rio Grande do Sul, disse a ABPA em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

VEJA MAIS

O Ministério da Agricultura não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Os últimos casos confirmados da doença de Newcastle no Brasil ocorreram em 2006 em aves de subsistência nos Estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, segundo o Ministério da Agricultura. As aves de subsistência atendem às necessidades alimentares da família e não são mantidas para comércio.

A

. Sua notificação é obrigatória conforme orientações da Organização Mundial de Saúde Animal.

O Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, havia dito anteriormente que surtos da doença de Newcastle poderiam desencadear proibições comerciais.