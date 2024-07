Brasil detecta primeiro caso de doença de Newcastle em ave desde 2006

Autoridades estão tomando medidas para conter um surto de doença de Newcastle no Rio Grande do Sul, de acordo com um comunicado da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) nesta quinta-feira (18/07).

O governo federal confirmou na noite de quarta-feira (17) que uma amostra testou positivo para a doença viral, dizendo que veio de uma granja de aves comerciais no município de Anta Gorda.

“Os protocolos oficiais estabelecidos para a mitigação da situação pontual foram acionados e o entorno segue monitorado”, disse a ABPA.

A doença de Newcastle é viral e afeta aves domésticas e selvagens, causando problemas respiratórios, entre outros sintomas. Sua notificação é obrigatória de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal.

Milhares de aves morreram na pequena granja onde a doença foi detectada, disse a fonte. As circunstâncias das mortes em massa ainda estão sob investigação, pois o clima frio pode ter contribuído para a morte dos animais, acrescentou.

A detecção da doença de Newcastle ameaça as exportações de aves do Brasil, já que importadores podem proibir produtos vindos da nação sul-americana ou de regiões específicas afetadas pelo surto, segundo uma fonte do setor.

Os últimos casos confirmados de doença de Newcastle no Brasil ocorreram em 2006 em aves de subsistência nos Estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, disse o Ministério da Agricultura.

O ministro da Agricultura, Carlos Favaro, disse a repórteres nesta quinta-feira que a área onde o caso foi confirmado foi isolada e não há outros surtos nas proximidades.