Brasil registra 58 casos de intoxicação por metanol e 15 mortes confirmadas

O Ministério da Saúde atualizou nesta sexta-feira (24/10) os números de intoxicação por metanol no Brasil, confirmando 58 casos e 15 mortes. Além disso, há 50 casos e nove óbitos ainda em investigação. Foram descartadas 635 notificações de intoxicação e 32 óbitos que estavam sob análise.

O estado de São Paulo concentra o maior número de registros, com 44 casos confirmados e 14 em investigação. O Paraná contabiliza seis casos confirmados, Pernambuco cinco, e os estados de Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Tocantins registram um caso cada.

Entre as mortes confirmadas, nove ocorreram em São Paulo, seis no Paraná e seis em Pernambuco. Entre os óbitos ainda em investigação estão quatro em Pernambuco, dois no Paraná, um em Minas Gerais, um em Mato Grosso do Sul e um em São Paulo.

O metanol é uma substância altamente tóxica presente em bebidas alcoólicas clandestinas. Ele não tem cheiro nem sabor e não altera a aparência das bebidas, o que dificulta a identificação. Mesmo pequenas quantidades podem ser letais.

Os sintomas da intoxicação podem surgir entre 6 e 72 horas após o consumo e muitas vezes são confundidos com uma ressaca. Entre os sinais iniciais estão dor de cabeça, náuseas, vômitos, sonolência, falta de coordenação, tontura e confusão mental.

Em casos mais graves, podem ocorrer dor abdominal intensa, alterações visuais (como visão embaçada ou cegueira súbita), dificuldade para respirar, convulsões e coma. Especialistas alertam para a urgência do atendimento médico ao identificar qualquer sintoma após ingestão de bebida suspeita.