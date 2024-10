Brasil é o 4º país mais estressado do mundo, revela pesquisa

O Brasil ocupa a quarta posição entre os países mais estressados do mundo, de acordo com o relatório global “World Mental Health Day 2024”, divulgado pelo Instituto Ipsos na última segunda-feira (14). A pesquisa, que analisou 31 nações, revelou que 42% dos brasileiros afirmaram ter sido afetados pelo estresse diversas vezes ao longo de 2024, número próximo ao registrado no ano anterior (43%).

Entre os países mais estressados, o Brasil fica atrás apenas da Polônia (3º), Turquia (2º) e Suécia, que lidera o ranking. Além do alto nível de estresse, o relatório apontou que 54% dos brasileiros consideram a saúde mental o principal problema de saúde enfrentado pelo país, refletindo uma crescente preocupação com o tema nos últimos anos.

Esse percentual vem aumentando desde a pandemia de Covid-19, quando a importância da saúde mental foi destacada por 40% dos entrevistados em 2021, 49% em 2022 e 52% em 2023.

O estudo, que entrevistou mais de 23 mil pessoas em 31 países entre julho e agosto de 2023, também revelou que 41% dos brasileiros disseram ter se sentido tão estressados que não conseguiram lidar com a rotina, o que fez o país saltar para a terceira posição nessa categoria. Apesar do número expressivo, ele é inferior ao registrado em 2023, quando 48% dos brasileiros relataram essa experiência.

Geração Z e o impacto do estresse

O estudo também evidenciou que o estresse afeta de maneira mais intensa as gerações mais jovens, como a Geração Z, composta por pessoas nascidas entre 1995 e 2010. Mais da metade dessa geração (54%) relatou que o estresse foi tão intenso durante o ano que chegaram a faltar ao trabalho.

As mulheres dessa faixa etária são as mais propensas a se sentirem deprimidas devido ao estresse, revelando uma vulnerabilidade maior em comparação aos homens.

Outro dado importante do relatório é a comparação entre saúde mental e física: 75% dos brasileiros consideram ambas igualmente importantes. Essa preocupação com a saúde mental no Brasil se reflete no aumento de discussões sobre o tema e na busca por tratamentos e alternativas para lidar com os desafios emocionais e psicológicos.

Estresse global

Em uma perspectiva global, o relatório da Ipsos apontou que 62% da população mundial se sente estressada. A Turquia lidera o ranking, com 76% da população relatando altos níveis de estresse, enquanto o Japão, com 44%, tem o menor índice.

Mulheres (66%) tendem a se sentir mais estressadas que homens (58%), destacando uma diferença de impacto entre os gêneros.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)