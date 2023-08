Brasil e Bolívia lideram ranking de perda florestal entre países detentores da Amazônia

Dados colhidos durante os últimos 20 anos, que tratam sobre a perda de florestas, apontam o Brasil como o segundo país que mais perdeu cobertura florestal original no bioma, com diminuição de aproximadamente 8,46%. A média de floresta brasileira perdida de 2002 a 2022 é de 1,3 milhão de hectares por ano. O país ‘verde e amarelo’ fica atrás somente da Bolívia, que apresenta uma baixa de 9,06% nas matas até o último ano em que os dados foram fechados.

De acordo com o levantamento, que considera a preservação da floresta Amazônica, o ranking avalia a diminuição tanto em números absolutos quanto proporcionais ao total de floresta em seus territórios. A ‘Perda florestal’ indica a remoção ou mortalidade da cobertura arbórea, não exclusivamente por desmatamento. Essa baixa pode estar relacionada a diversos fatores, como queimadas - legais e ilegais -, danos decorrentes de fenômenos naturais, entre outros. A organização compilou os dados de uma colaboração entre a Universidade de Maryland, a Google, a USGS e a NASA, e usa imagens de satélite Landsat para mapear a perda de cobertura de árvores anual a uma resolução de 30 × 30 metros.

“A Bolívia tem uma dinâmica de desmatamento muito forte, com similaridade com o Brasil, de perda de floresta para agricultura e mineração”, afirma Jefferson Ferreira-Ferreira, coordenador de ciência de dados do World Resources Institute Brasil (WRI Brasil), responsável pela plataforma Global Forest Watch.

Destaque negativo

Entre os países sul-americanos, o Brasil se destaca negativamente por conta da área total perdida. Historicamente, o Brasil é o que mais perde floresta em toda a Amazônia em área total. Em 2022, o total chegou a 1,69 milhão de hectares perdidos, o pior resultado desde 2017, que totalizou 1,96 milhão de hectares de floresta a menos que no ano anterior.

O cientista também fala da importância do engajamento dos governos não só na preservação da floresta, mas na transparência dos dados sobre sua conservação. “Em relação ao Brasil, a gente tem um sistema com várias iniciativas de outros setores da sociedade, além do sistema oficial, o que permite um bom nível de transparência”, declara.