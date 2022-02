Braço de mulher morta em acidente de lancha é encontrado boiando em lago

Três dias após o acidente com uma lancha, que resultou na morte de com uma mulher de 36 anos, os socorristas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontraram, na manhã desta terça-feira (1º), o braço decepado da vítima. O acidente ocorreu no último sábado (29), no Lago Paranoá, no Distrito Federal. As informações são do portal Metrópoles.

Após se desequilibrar, Deysivânia Costa do Rego de Paula caiu no lago e acabou atingida pelas hélices da embarcação. Ela chegou a ser socorrida, em estado grave, mas morreu no hospital um dia depois, no domingo (30). No acidente, a vítima perdeu um braço. O membro foi encontrado nesta manhã, boiando próximo ao Pontão do Lago Sul.

VEJA MAIS

A vítima morava na Bahia e estava em Brasília passando férias com a família. Deysivânia era casada com Sidiclei Santana que, horas antes do acidente trágico, publicou fotos no Lago Paranoá.

O enterro de Deysivânia está marcado para ocorrer nesta terça-feira (1º), em Barreiras, na Bahia, cidade onde morava.

Ao Metrópoles, o cunhado da vítima, Sandro Santana de Paula, conta que ficará a lembrança de uma pessoa alegre. “Ela era uma pessoa alegre e feliz. Infelizmente, foi um acidente”, lamenta.