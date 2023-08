BPC: veja o calendário e saiba quem recebe o benefício hoje (02/08)

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) já começou a distribuir o pagamento da parcela de julho. Os beneficiários recebem o pagamento de acordo com o número final da inscrição do INSS. O BPC é pago para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo, que tenham renda familiar mensal de até 1/4 do salário mínimo por pessoa.

Quem recebe o BPC hoje, quarta-feira (02/08)?

O Benefício de Prestação Continuada é pago de acordo com o número final da inscrição do INSS dos beneficiários. Nesta quarta-feira, 2 de agosto, receberam os beneficiários com a inscrição terminada em 7. Veja o calendário:

Número de inscrição com final 1 - 25 de julho;

Número de inscrição com final 2 - 26 de julho;

Número de inscrição com final 3 - 27 de julho;

Número de inscrição com final 4 - 28 de julho;

Número de inscrição com final 5 - 31 de julho;

Número de inscrição com final 6 - 01 de agosto;

Número de inscrição com final 7 - 02 de agosto;

Número de inscrição com final 8 - 03 de agosto;

Número de inscrição com final 9 - 04 de agosto;

Número de inscrição com final 0 - 07 de agosto.

Qual o valor do BPC?

O BPC paga todos os meses um salário mínimo para seus beneficiários. Sendo assim, o benefício do INSS paga atualmente R$1320. Por não precisar de contribuição com o INSS, o BPC não paga 13º salário, não deixa pensão por morte e não é vitalício, sendo cancelado caso os requisitos para seu recebimento sejam descumpridos.

Como solicitar o BPC?

Para receber o BPC, é necessário realizar uma solicitação. Antes de solicitar o benefício, o cidadão deve estar inscrito no Cadastro Único.

O requerimento deve ser feito através dos canais de atendimento do INSS, via site ou aplicativo do Meu INSS ou pelo telefone de atendimento ao cidadão pelo número 135. Presencialmente, os requerimentos são realizados em Agências da Previdência Social (APS).

Após a realização do requerimento, uma perícia será agendada para realização de uma avaliação feita por médicos peritos e assistentes sociais do INSS.

Quais os requisitos para receber o BPC?

Para receber o Benefício de Prestação Continuada, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ter idade igual ou superior a 65 anos, ou ter deficiência de longo prazo (mínimo de dois anos) que impossibilite a participação plena na sociedade;

Ter renda per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo;

Realizar o cadastro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)