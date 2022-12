BPC: valor do benefício vai ultrapassar R$1300 em 2023

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício de natureza assistencial, voltado para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo, que tenham uma renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

VEJA MAIS

Para recebê-lo, o cidadão não precisa ter contribuído com o INSS. Entretanto, o benefício não dá direito a 13º salário e nem deixa pensão por morte. Além disso, é necessário que o cidadão e seus familiares estejam inscritos no Cadastro Único. O BPC é pago mensalmente, no valor de um salário mínimo.

BPC vai ultrapassar R$1300 em 2023

O salário mínimo brasileiro terá um aumento no próximo ano. Até o momento, o valor será reajustado para R$ 1.303, um acréscimo de R$ 90 comparado ao piso de 2022. Entretanto, o valor pode chegar a R$ 1.320, caso o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, realize uma segunda correção no valor do salário.

Isso significa que o valor do BPC também receberá um acréscimo em 2023. Como o pagamento do benefício está associado ao valor do piso nacional, todas as mudanças também afetarão o Benefício de Prestação Continuada.

Além disso, uma proposta que circula no Congresso Nacional prevê a criação de um abono extra no último mês do ano para os beneficiários do BPC, similar ao 13º salário. Caso aprovada, a proposta pode passar a pagar o valor extra ainda em 2023.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)