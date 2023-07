BPC: parcela de julho começa a ser paga na próxima terça (25); veja o calendário

Os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) já podem consultar as datas de pagamento do benefício a ser liberado em julho. Mais de cinco milhões de pessoas receberão o pagamento de um salário mínimo a partir da próxima terça-feira, 25 de julho.

O BPC é pago para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo (dois anos). Além disso, é necessário ter renda familiar mensal de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Antes da solicitação de recebimento do benefício, o cidadão também precisa estar inscrito no CadÚnico.

Parcela de julho começará a ser paga na terça (25)

A sétima parcela do benefício em 2023 começará a ser paga no dia 25 de julho e seguirá até o dia 7 de agosto. O pagamento é realizado de acordo com o número de inscrição do benefício, sem considerar o dígito verificador, que fica localizado após o traço. Veja as datas:

Número de inscrição com final 1 - 25 de julho;

Número de inscrição com final 2 - 26 de julho;

Número de inscrição com final 3 - 27 de julho;

Número de inscrição com final 4 - 28 de julho;

Número de inscrição com final 5 - 31 de julho;

Número de inscrição com final 6 - 01 de agosto;

Número de inscrição com final 7 - 02 de agosto;

Número de inscrição com final 8 - 03 de agosto;

Número de inscrição com final 9 - 04 de agosto;

Número de inscrição com final 0 - 07 de agosto.

Qual o valor do BPC?

O BPC paga todos os meses um salário mínimo para seus beneficiários. Em maio, o valor do benefício recebeu um acréscimo, subindo de R$1302 para R$1320, após o presidente Lula anunciar um aumento no valor do piso nacional no Dia do Trabalhador.

Apesar de ser um benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o BPC não dá direito a pensão por morte, 13º salário e nem é vitalício.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)