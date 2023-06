BPC: benefício do INSS já distribuiu mais de R$27 bilhões com pagamentos

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tem mais de cinco milhões de beneficiários em todo o Brasil. O auxílio, que paga um salário mínimo mensalmente, já distribuiu quatro parcelas em 2023, o que representa um gasto superior a R$27 bilhões para os cofres públicos.

VEJA MAIS

Somente em São Paulo, mais de 870 mil pessoas recebem o benefício, o que representa um gasto total de pouco mais de R$4,4 bilhões. O benefício é pago para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo, que tenham renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo.

Receberam o BPC no Brasil todo mais de 5,32 milhões de pessoas. Para ter direito ao BPC, o cidadão não precisa ter contribuído para o INSS. Entretanto, o benefício não é vitalício, não deixa pensão por morte e nem dá direito ao 13º salário.

Quinta parcela do BPC já começou a ser paga

A quinta parcela de 2023 do BPC já começou a ser paga: o calendário de pagamentos começou no último dia 25 de maio e seguirá até o dia 7 de junho. A data de pagamento varia de acordo com o dígito final do número do cartão do beneficiário.

Também em maio os beneficiários do BPC receberam um pequeno aumento no pagamento do auxílio. O benefício passou de R$1302 para R$1320 neste mês, graças ao aumento do salário mínimo anunciado pelo Governo Federal no dia 1º de maio.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)