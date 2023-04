Bomba caseira explode dentro de apartamento e homem perde antebraço

Um homem de 28 anos perdeu o antebraço após explodir uma bomba de fabricação caseira dentro de seu quarto. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (26) em um apartamento, localizado no bairro Anchieta, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo as autoridades, o pai e o irmão da vítima estavam presentes na hora do ocorrido, mas não se feriram. A explosão causou danos em janelas, vidros e paredes, assutando a vizinhança.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar compareceram no local para garantir a segurança no entorno, com o esquadrão antibombas do BOPE (Batalhão de Operações Especiais). O prédio foi evacuado e, algum tempo depois, os moradores retornaram a suas casas. O apartamento onde aconteceu a explosão segue interditado para vistoria.

VEJA MAIS

O homem teve seu antebraço esquerdo amputado e segue internado sob escolta policial. Em seu quarto foram encontrados outros artefatos explosivos que foram apreendidos junto com o celular dele, que já tem passagens pela polícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que o rapaz vai prestar declarações sobre o ocorrido assim que receber alta e que será instaurado um procedimento para fazer a apuração do caso.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)