Bolsonaro reza com parlamentares na Câmara dos Deputados na tarde desta segunda-feira (21)

Na tarde desta segunda-feira (21), o ex-presidente Jair Bolsonaro participa de reunião com parlamentares bolsonaristas no gabinete da liderança do Partido Liberal (PL), na Câmara dos Deputados. Antes do encontro, Bolsonaro rezou o Pai Nosso com aliados. Entre os políticos, participaram o deputado estadual, Rogério Barra (PL/PA) e o pai dele, o deputado federal Éder Mauro (PL/PA).

Bolsonaro não vai participar, nesta segunda-feira, da coletiva de imprensa que membros do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados. A presença estava prevista, mas foi cancelada após nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal

Os deputados do PL se reuniram, nesta segunda, na liderança do partido na Câmara para discutir reações à decisão de Moraes que impactou Bolsonaro.

Bolsonaro cumpre medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Os aliados também convocaram reuniões em comissões controladas pelo partido para votar moções de apoio a Bolsonaro – apesar da negativa do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).