Bolsonaro receberá alta e vai retornar a Brasília na sexta-feira

O ex presidente Jair Bolsonaro (PL) receberá alta em 17 de maio e retornará a Brasília. Bolsonaro está internado desde 4 de maio para tratar do quadro de erisipela na perna esquerda. Ele foi hospitalizado durante uma viagem a Manaus (AM) e depois foi transferido para o hospital Vila Nova Star em São Paulo (SP), onde está desde 6 de maio.

A informação foi confirmada ao Poder360 pelo advogado e assessor do antigo chefe do Executivo, Fabio Wajngarten.

A internação adiou a visita do ex-presidente a Belém, que estava marcada para o dia 7 de maio.

O que é Erisipela?

A erisipela é uma doença bacteriana que surge por meio de lesões superficiais na pele. Um dos sintomas é o inchaço na pele, bem como coceira intensa. O boletim médico divulgado nesta quinta-feira (15.5)

não menciona previsão de alta, mas informa que Bolsonaro "apresenta ótima evolução clínica" e segue recebendo antibióticos na veia, com "melhora progressiva do quadro infeccioso" na perna esquerda, o local afetado pela doença. (*Estagiário, sob supervisão de Emilly Melo, repórter do Núcleo de Política)