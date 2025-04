Bolsonaro lidera ato na avenida Paulista, em SP, por anistia a presos do 8 de janeiro neste domingo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao lado de governadores e parlamentares da oposição, participa neste domingo (6) de um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, com o objetivo de pressionar o Congresso a votar e aprovar a anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro. Os discursos estão programados para começar às 14h. Essa é a primeira mobilização da oposição nas ruas desde que Bolsonaro se tornou réu no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Ao longo da semana, o ex-presidente declarou esperar uma grande adesão popular ao ato, como forma de aumentar a pressão sobre o Congresso para aprovar o projeto de anistia. Nos últimos dias, parlamentares da oposição têm tentado obstruir a pauta da Câmara dos Deputados, numa tentativa de forçar o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), a colocar em votação um pedido de urgência para o projeto.

A estratégia, no entanto, não surtiu efeito. Motta evita atritos com o governo e o STF, o que levou os oposicionistas a apostar agora em uma mobilização popular de grande escala. Segundo o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), são esperadas as presenças dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Cláudio Castro (PL-RJ), Romeu Zema (Novo-MG), Ratinho Jr. (PSD-PR), Jorginho Mello (PL-SC), Wilson Lima (União-AM) e Ronaldo Caiado (União-GO). O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também deve comparecer ao evento, que está sendo organizado pelo pastor Silas Malafaia.

Oposição

A manifestação deve reunir ainda diversos parlamentares da oposição, como os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Caroline de Toni (PL-SC), Luciano Zucco (PL-RS), Rodolfo Nogueira (PL-MS), Domingos Sávio (PL-MG), Filipe Barros (PL-PR), Bia Kicis (PL-DF), Gustavo Gayer (PL-GO) e o próprio Sóstenes Cavalcante. Entre os senadores, estão confirmados Rogério Marinho (PL-RN), Magno Malta (PL-ES), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Jorge Seif (PL-SC).

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também estará presente e deve discursar ao lado do marido. Em março, ela não participou da manifestação por motivos de saúde, após passar por um procedimento cirúrgico. Além de políticos, líderes evangélicos também confirmaram presença, entre eles os pastores Cláudio Duarte, Samuel Câmara, Jorge Linhares, Abner Ferreira, César Augusto e René Terra Nova.