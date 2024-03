Bolsa Família: calendário com as datas de pagamentos de março/2024 é divulgado; confira

Nos últimos dias, o Governo Federal apresentou o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família 2024 referentes ao mês de março. Segundo os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, os pagamentos serão feitos entre os dias 15 e 28. Confira o calendário:

- NIS final 1: 15 de março;

- NIS final 2: 18 de março;

- NIS final 3: 19 de março;

- NIS final 4: 20 de março;

- NIS final 5: 21 de março;

- NIS final 6: 22 de março;

- NIS final 7: 25 de março;

- NIS final 8: 26 de março;

- NIS final 9: 27 de março;

- NIS final 0: 28 de março.

A definição da data de recebimento do benefício é determinada pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) que consta no cartão utilização. Por isso, os beneficiários que possuem o NIS terminado em 1 terão seus recursos pagos no dia 15 de março.

Nos dias úteis seguintes, serão efetuados os pagamentos para os outros grupos, de acordo com a sequência numérica do NIS.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para receber o benefício, a principal regra é ter renda mensal por pessoa de até R$ 218. Se a renda mensal por pessoa da família estiver neste critério, a família é elegível ao programa.

Como sacar o Bolsa Família?

De forma automática, uma Conta Poupança Social Digital é criada para o beneficiário receber o valor da bolsa. Pelo aplicativo Caixa Tem, o usuário pode realizar a movimentação do pagamento via transferências, pagamentos com cartão de débito virtual, pagamento de contas e saque sem cartão em terminais de autoatendimento e em casas lotéricas. Caso não seja possível ter acesso à conta, o valor deve ser retirado direto nas casas lotéricas e em terminais de autoatendimento CAIXA utilizando o cartão Bolsa Família, ou em agências da CAIXA sem o cartão.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com