Bolsa Família 2023: quem recebe o benefício hoje? Confira o calendário desta quarta-feira (18/01)

A primeira parcela de 2023 do Bolsa Família começará a ser paga na quarta-feira, 18 de janeiro. O pagamento do benefício ocorre de acordo com o algarismo final do Número de Identificação Social (NIS), sem o dígito. Mesmo com a mudança, os beneficiários ainda receberão o piso de R$600.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Tem direito ao Bolsa Família as famílias em situação de extrema pobreza e de pobreza, ou seja, aquelas que têm renda familiar per capita igual ou inferior a R$210, além de famílias com mulheres gestantes, que amamentam ou com jovens que tenham entre 0 e 21 anos. Cidadãos em regra de emancipação também têm direito ao benefício.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em janeiro de 2023

Final do NIS 1 - 18 de janeiro;

Final do NIS 2 - 19 de janeiro;

Final do NIS 3 - 20 de janeiro;

Final do NIS 4 - 23 de janeiro;

Final do NIS 5 - 24 de janeiro;

Final do NIS 6 - 25 de janeiro;

Final do NIS 7 - 26 de janeiro;

Final do NIS 8 - 27 de janeiro;

Final do NIS 9 - 30 de janeiro;

Final do NIS 0 - 31 de janeiro;

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)