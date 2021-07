'Blogueira estelionatária' sai da prisão e é recebida com champanhe e caipirinha

Após ter ficado presa por 20 dias por estelionato, Rayane Silva Sousa foi recebida com festa após ser solta na última terça-feira (27). Ela e mais quatro mulheres foram indiciadas pela polícia por aplicarem o golpe do "motoboy", roubando cartões de crédito principalmente de idosos. As amigas da “blogueira estelionatária” serviram champanhe, caipirinha, salgadinhos e doces. As informações são do G1 Rio de Janeiro

As cinco indiciadas são: Anna Carolina de Sousa Santos, de 32 anos, Yasmin Navarro, de 25 anos, Mariana Serrano de Oliveira, de 27, Rayane Silva Sousa, de 28, e Gabriela Silva Vieira, de 20 anos. Elas foram presas em flagrante em um apartamento no Rio de Janeiro, por estelionato.

No local funcionava uma “central de telemarketing", onde os golpes eram aplicados. Elas entravam em contato com a vítima, dizendo ser da administradora do cartão de crédito e dizendo que havia sido detectada uma fraude nas compras feitas no cartão. Para resolver o problema, a vítima deveria passar alguns dados e entregar o cartão a um motoboy que ia até a casa da pessoa.

Com todos os dados e o cartão das vítimas, elas faziam compras, saques em contas bancárias, transferências e empréstimos. Com elas, foram encontrados arquivos de Excel com mais de 10 mil dados de vítimas em poder do grupo.