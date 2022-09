Bióloga atacada por onça continua internada em UTI de hospital, diz secretaria do ES

A bióloga, identificada como Elaine Pereira Sampaio, que foi atacada por uma onça na última sexta-feira (23), em um zoológico que fica em Marechal Hermes, na Região Serrana do Espírito Santo, continua internada, mas apresenta um quadro estável, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). As informações são do A Gazeta.

Segundo nota da Sesa de sábado (24), Elaine está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e “está recebendo os melhores cuidados por parte da equipe médica, assistencial e multidisciplinar da Unidade de Terapia Intensiva”. O texto acrescenta que a “paciente respira sem a ajuda de aparelhos”.

Na sexta-feira, já havia sido confirmado que a paciente sofreu "múltiplos ferimentos decorrentes de ataque de onça" e que tinha dado entrada na UTI do hospital durante a tarde. Não foi informada a forma como o ataque ocorreu, mas informações apuradas pelo site dizem que essa não é a primeira vez que alguém se machuca no zoológico.

O Zoo Park da Montanha, espaço onde ocorreu o ataque, conforme comunicado nas redes sociais, está fechado para visitação desde o dia 2 de setembro deste ano.