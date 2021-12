Bilhete misterioso é entregue à família de homem desaparecido e corpo é encontrado

A família de um homem que estava desaparecido há três meses foi surpreendida, na manhã deste sábado (11), com um bilhete misterioso que revelava o paradeiro da vítima. No papel deixado na casa dos familiares, localizada em Curitiba, os informantes afirmaram que o homem, identificado como Paulo Roberto Gonçalves, estava morto e deram detalhes de onde havia sido enterrado. As informações são do Metrópoles.

Ao seguir as dicas do bilhete, os familiares encontraram, de fato, o corpo do homem. Ele havia sido enterrado em uma mata nos fundos de uma Associação de Catadores de Materiais Recicláveis A família não descobriu quem deixou o bilhete no local.