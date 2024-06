Belém recebe feira de empregos para pessoas com deficiência

Belém receberá um feirão de vagas de emprego para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados pelo INSS na próxima quinta-feira (27/06). O evento é realizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE) e do Centro Integrado de Inclusão e Cidadania (CIIC).

A ação tem o objetivo de aproximar esse público a bancos de vagas de empresas parceiras e oferecer uma programação que auxiliará no desenvolvimento pessoal e na carreira profissional.

O evento vai oferecer serviços como cadastro de currículos, entrevistas de emprego, consulta ao seguro-desemprego, consulta ao PIS, emissão de RG, emissão de 2° via de certidão de nascimento e vacinação.

VEJA MAIS

Para participar, os interessados devem portar os seguintes documentos: RG, CPF, número do PIS, CTPS, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, carteira de habilitação (se houver), currículo atualizado e certificado de cursos (se houver).

O feirão de empregos começa a partir das 8h no Centro Integrado de Inclusão e Cidadania (CIIC), na avenida Almirante Barroso, 1.765, no bairro do Marco, em Belém.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)