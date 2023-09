Bebê morre afogado em piscina de plástico enquanto a mãe estendia roupas

Um bebê de apenas um ano de idade morreu após se afogar em uma piscina de plástico em Rio Verde, no sudoeste do estado de Goiás. O incidente ocorreu na tarde de terça-feira (19) e, segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe estava estendendo roupas durante o ocorrido.

"A mãe contou que foi pegar um prendedor de roupa que faltou e demorou de 3 a 5 minutos. Quando voltou, não viu a criança e ela já estava dentro da piscina" detalhou o subtenente Bymael Vieira dos Santos ao portal G1.

A mãe do bebê foi em busca de ajuda imediatamente e uma viatura da Polícia Civil estava passando pela rua no momento. Dois agentes prestaram socorro à criança e o levaram para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Verde. Dentro da viatura, um dos policiais realizou manobras de reanimação na tentativa de salvar a vida do bebê. O Corpo de Bombeiros já havia sido acionado para o local, mas, ao chegarem à residência, constataram que a família já não estava mais lá.

Na UPA, uma equipe médica trabalhou para tentar reanimar o bebê, realizando manobras de reanimação cardiopulmonar. Infelizmente, apesar de todos os esforços, a criança não resistiu. Segundo o subtenente, a piscina de plástico não estava completamente cheia quando o menino se afogou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)